Auto-Moto uudised Motokrossiemme ja -kaasa Karoliina Leok: Taneli pärast ma ei muretse, poiste pärast küll Kadi Parts , täna, 19:40

PERE PUHKEHETK. Leokite perekond Haanjat uudistamas. Päev varem oli pere vanim poeg Sebastian (paremal) Tihemetsa võistlustel käeluu murdnud, aga see ei takistanud teda koos vendade Travise (vasakul) ja Leoni ning ema-isa Taneli ja Karoliinaga vaatetorni ronimast. Foto: Erakogu

Milline on elu, kui kodus on neli meest, kellest kolm on tulihingelised motokrossi fännid ja kogu elu keerleb selle ümber? Kas süda valutab, kui abikaasa ja pojad käivad suure osa aastast võistlustel kihutamas? Karoliina Leok teab neid vastuseid ja tunnistab, et abikaasa Tanel Leoki pärast ta muret ei tunne, poegadega aga nii lihtne pole.