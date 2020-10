EKSKLUSIIVNE VIDEO | Ajakirjanik sõitis Ott Tänakuga kaasa: „Kui kahtled ühes kohas, kaotad kohe sekundi!“ 

Tänak märkis, et paar minutit enne katset, kui kaardilugeja annab ülevaate, mis kiiruskatsel juhtima hakkab, käiakse läbi keerulisemad kohad, et need paremini meelde jääks, ent sellele järgneb täielik keskendumine.

„30-40 sekundit enne starti on alati täielik keskendumine. Rajale minnes on fookus ainult toimuval. Esimeses korvus tavaliselt tunnetad rada ja siis hakkad suruma,“ kirjeldas Tänak.

Küsimusele, millal rehvid on nõnda soojaks sõidetud, et neid saab täielikult usaldada, vastas Tänak: „See oleneb katse pikkusest. Pikal katsel ei tahagi, et rehvid liiga kiiresti kuumeneks, et need oleksid parimas konditsioonis olulisematel rajalõikudel. Lühikesel katsel tuleb rehvid võimalikult kiiresti sisse sõita.“