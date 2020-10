HUMOORIKAS VIDEO | Mida tähendab Räikköneni jätkamine? Veel aasta aega jagu kulda! 

Räikkönen jätkab oma karjääri Alfa Romeo meeskonnas, mille masina roolis istub ta ka tänavu. „Ma ei ütleks, et see oli raske,“ sõnas soomlane uue lepingu allkirjastamise kohta. „Loomulikult on mitmeid meeskonnapoolseid aspekte, mida nemad tahavad teha. Samuti asjad, mida mina tahan teha. On ka teisi elulisi asju, millele tuleb otsa vaadata, aga lõppude lõpuks oli see minu ja ka nende poolt loogiline otsus. Kui juba hakkasime sellest omavahel rääkima, ei võtnud see kaua aega. See oli üsna lühike ja otsekohene protsess,“ vahendas Räikköneni sõnu portaal planetf1.com.