Tipptennisisti segased päevad: vägivallasüüdistus ja lapseootus 

23aastane Zverev sattus sel nädalal tõelisse kuulujuttude keerisesse. Esmalt tuli mehe endine tüdruksõber Olga Sharõpova välja väidetega, et neil olid suhte jooksul korduvalt vägivaldsed tülid. Olukorra kulminatsiooniks olid 2019. aasta USA lahtised, kus Zverev olevat naise juttude järgi proovinud teda lämmata, väänanud ta käsi ja lükanud teda vastu seina.

Samal teemal Tennis Maailma tipptennisisti süüdistatakse vägivallas Zverev vastas süüdistusele sotsiaalmeedias. „Need (süüdistused- toim) teevad mu väga kurvaks. Oleme üksteist tundnud lapsest saadik ja oleme elus palju üheskoos läbi elanud. Tunnen suurt kahetsust, et ta on teinud selliseid väiteid, sest need pole lihtsalt tõesed,“ kirjutas maailma seitsmes reket. „Meil oli suhe, aga see lõppes juba tükk aega tagasi. Ma tõesti ei tea, miks Olga praegu neid süüdistusi teeb. Väga loodan, et me kahekesi leiame mooduse, kuidas üksteisega jälle mõistlikult suhelda.“

Sharõpova vastas oma Instagramis sellele väitega, et Zverev luiskab. „Mina ei valeta ja me mõlemad teame seda. Ma ei karda tõtt rääkida. Kas sina kardad?“ kirjutas tennisemängija ekstüdruk. „Tahan kõikidele meestele näidata, et nad ei saa naistega inetult käituda. Me ei ole aksessuaarid, me ei ole teie suvalised kaaslased, me ei ole nukud, kellega võite teha, mis iganes tahate. Ja kui sa arvasid, et kavatsen pärast kõiki meie suhte jooksul läbi tehtud katsumisi vait olla, siis sa eksisid,“ andis Sharõpova mõista, et kavatseb oma väidetega jätkata hoolimata sellest, mis Zverev sõnab.

Sharõpova polnud aga ainuke Zverevi ekstüdruksõber, kes sel nädalal tennisemaailmas laineid lõi. Nimelt teatas hiljuti Zverevist lahku läinud Saksamaa modell Brenda Patea, et ootab mehe last. „Viimased päevad on olnud mu jaoks päris kurnavad,“ tunnistas Zverev uudiste virr-varri kohta.