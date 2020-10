KURB MEENUTUS | F1 sari naasis Ayrton Sennalt elu röövinud ringrajale 

Oma seitsmenda F1 tiitli poole kihutav Lewis Hamilton sõnas, et sel rajal sõita on eriline. „1994. aasta on midagi, mida peame kõik meeles pidama. Tegin täna seal ühe ringi ja see oli väga eriline. On eriline, et saad sõita ja näha ajaloolist ringrada, kus samas on rasked mälestused sellest, et see on koht, kus Ayrton õnnetuse tegi,“ vahendas Hamiltoni sõnu gpblog.com.