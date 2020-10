Maailma suurimate musklitega naine läks kasvuhormooniga liiale? „Olen oma tervise pärast mures.“ 

Kuznetsova on 170 cm pikk ja kaalub treeningperioodil kuni 118 kg. Värskes dokmentaalfilmis selgub, et naine kannatab anorexiale vastandliku bigorexia all. Tegemist on vaimse häirega, mille tõttu ei ole inimene kunagi oma keha ega lihastega rahul ning jätkab nende kasvatamist ükskõik mil moel.

„Mulle meeldib lihaseid treenida. Olen rahul, milline välja näen, aga jätkan treenimist, sest mulle lihtsalt meeldib see tegevus,“ selgitas Kuznetsova. Ta ei salga, et kasutab ka anaboolseid steroide ja kasvuhormooni.

29aastane naine hakkas treenima teismeeas. Koormused on pidevalt tõusnud ja ta tunnistab, et tema spordiharrastus pole tervisele kuigi kasulik. „Olen oma tervise pärast mures. Tervis on kõige tähtsam ja püüan enda hoolitseda ning riske vähendada.“