Vormel 1 naasis Imola ringrajale ja Bottas tegi Hamiltonile tuule alla 

„Väga ilus ringrada. Teadsin viimasel ringil, et pean risikma, õnneks tegi auto minuga koostööd,“ tõdes Bottas. Hamilton kiitis tiimikaaslast: „Valtteri tegi väga head tööd. Tegin ise kehva ringi, ikka juhtub... See ringrada on uskumatu! Eriti need kiirused!“