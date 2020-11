KARM! Manchester United vireleb Inglismaa kõrgliiga põhjamudas 

Southamptonil on koos 13 punkti ning sellega jagatakse praegu liigas teist kohta. Sama palju punkte on ka Evertonil, kes jäid 1 : 2 alla Newcastle Unitedile.

Selgub, et Manchester City on tõeline Helloweeni meeskond. Opta statistikud kaevasid välja, et City on 31. oktoobril võitnud koguni 11 Inglismaa kõrgliiga matši. Seda on rohkem, kui ühelgi teisel tiimil ajaloos. Sheffieldi jaoks jätkub aga keeruline seeria, sest võiduta ollakse 11 Premier League'i kohtumist järjest.