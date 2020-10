ÕNNESOOVID! Naiste spordi superpaar teatas kihlumisest 

35aastane Rapinoe kuulub maailma parimate jalgpallurite sekka. Ta on 168 korda esindanud USA koondist ja tulnud kaks korda maailmameistriks ning korra olümpiavõitjaks. 40aastane Bird on neljakordne WNBA tšempion ning USA korvpallinaiskonnaga on ta võitnud neli kulda nii olümpialt kui ka MMilt.

Megan Rapinoe (vasakul) ja Sue Bird. Foto: Mary Holt

Rapinoe tunnistas 2012. aastal avalikult, et ta on suhtes Austraalia jalgpalluri Sarah Walshiga. Suhe kestis viis aastat ning hiljem kohtus Rapinoe lauljanna Sera Cahoone'iga, kellega nad kihlusid 2015. aastal. Peagi läks suhe siiski lörri ning 2017. aastal selgus, et Rapinoe kurameerib Birdiga. Sel hetkel tuli esimest korda avalikuks, et ka korvpallikuulsus on lesbi. 30. oktoobril postitas just Bird Instagrami foto, mis teatas paari kihlumisest.