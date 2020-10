AMEERIKA UNISTUS: kuidas lähed Erik Sorgal ookeani taga? 

Suur hetk saabus septembri esimestel päevadel, mil Sorga sekkus viimastel minutitel vahetusest ning lõi New York Red Bullsi võrku 1 : 0 võiduvärava. See kõik juhtus kaheksandal üleminutil!

Sorga jäi ka seejärel pingilt sekkuvaks varumeheks, kuni 8. oktoobril vahetas DC United peatreenerit: lahkus tiimi kümme aastat juhendanud Ben Olsen ja teda asendas Chad Ashton, kes edutas Sorga järgmiseks neljaks matšiks algkoosseisu. Kuigi eestlane pole skoorinud, on uue treeneri käe all tehtud samm edasi. Ashtonil on seni kirjas kolm võitu, viik ja kaotus. Viimasetes kohtumistes on järjepanu võidetud Cincinnatit, Atlanta Unitedit ja Columbus Crew'd.