Mihkel Räim: üks raskemaid päevi rattal nii füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt 

Velotuuri juhib endiselt sloveen Primož Roglic (Jumbo-Visma), teine on täpselt sama ajaga ecuadorlane Richard Carapaz (Ineos) ja Martin kaotab kolmandana 25 sekundit.

Daniel Martin võitis tänavuse Hispaania velotuuri kolmanda etapi. Praegu hoiab ta üldarvestuses kolmandat kohta. Foto: AFP/Scanpix

Martin Laas (Bora - Hansgrohe) lõpetas laupäevase etapi 137. ja Räim 146. kohaga, kaotust kogunes mõlemal juhul üle 35 minuti. Üldarvestuses on Räim 148. ja Laas 150. kohal. Kummagi eesmärk pole tuuril jahtida kõrget kohta, vaid aidata tiimi esinumber tippu. Laasi meeskonnast on kõrges mängus austerlane Felix Großschartner, kes on seitsmes ja kaotab Roglicile kolme ning poole minutiga.