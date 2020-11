Nurmagomedov neab Prantsusmaa presidenti: moonutagu Kõigevägevam selle saasta ja tema järgijate näod! 

"Moonutagu Kõigevägevam selle saasta ja tema järgijate näod, kes sõnavabaduse ettekäändel ründavad enam kui ühe ja poole miljardi moslemi tundeid. Alandagu Kõigevägevam neid selles elus ja järgmises. Allah on oma tegutsemises kiire ja te näete seda," kõlas Dagestanist pärit Nurmagomedovi kurjakuulutav ennustus.

President Macron on oma avaldustes asunud kindlalt Patyd ja sõnavabadust toetavale seisukohale. See on aga valanud vaid õli tulle ning neljapäeval leidis Nice'i Notre-Dame’i kirikus aset noarünnak, mille tulemusel kaotas elu kolm inimest. Tapjaks osutus 21aastane Tuneesiast pärit mees ning Macroni sõnul oli tegemist islamistliku terrorirünnakuga.