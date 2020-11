OTSEBLOGI | Bottas, Hamilton või keegi kolmas? Vormelid kihutavad Imolas 

Kui 17 MM-etapist on sõidetud 12, juhib sarja Lewis Hamilton 256 punktiga, teine on Valtteri Bottas 179 ja kolmas Max Verstappen 162 punktiga.

Meeskondlikult juhib Mercedes 435 punktiga ning juba täna on neil võimalus kindlustada ka MM-tiitel. See oleks Mercedesele seitsmes järjestikune ning tähistaks vastavas arvestuses uut rekordit.