Belgia MM-ralli korraldajad said hea uudise 

Nimelt kinnitas Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) ralliboss Yves Matton, et belglased võivad uue võimaluse saada. Ieperi võistlus sattus tänavusse kalendrisse sarnaselt Rally Estoniaga - hulk muid teappe jäid ära ning otsiti asendusi. Rally Estonial vedas, sest septembri alguses valitses koroonaviiruse tandril üsna rahulik olukord. Belglastel läks kehvemini, sest novembri alguses pöördub kogu Euroopa üha enam lukku ning Belgiast tuli konkreetne teade: seal ei saa praegu rallit sõita.

Küll aga jätsid Ieperi ralli korraldajad FIA-le positiivse mulje. „Oleme tohutult pettunud, sest korraldajad tegid ära suure töö. Kuid ohutus on kõige tähtsam,“ vahendab ajakiri Autosport Mattoni sõnu. „Samas ei jäänud nende töö märkamata. Nad tõestasid, et Belgia etapp väärib võimalust, et neid vähemalt kaalutaks tulevikus MM-etapina.“