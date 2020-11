Võitlussport Marie Ruumet armus Tai poksi nii sügavalt, et kolis 17aastaselt üksi Aasiasse telki elama Mart Treial , täna, 20:00 Jaga: M

JALAGA NÄKKU: Marie Ruumet (siniste pükstega) andis Aasia prestiižseima võitlussarja One Championship debüüdil kolki Jaapanist pärit kuuekordsele maailmameistrile. Foto: Erakogu

Marie Ruumet (20) on ainulaadne tüdruk. Ta jättis 11. klassi pooleli ja lendas 17aastasena üksi Tai kuningriiki, et püüda sinilindu halastamatus Tai poksi maailmas. Nüüd, kolm aastat hiljem on ta telgist välja kolinud ja andis hiljuti Aasia prestiižseima võitlussarja One Championship debüüdil kolki Jaapanist pärit kuuekordsele maailmameistrile.