AJALOOLISELT IGAV: Mercedes ei anna mitte kellelegi võimalust 

Samal perioodil on endale napsatud ka kõik sõitjate tiitlid. Üldiselt kuulub võim Lewis Hamiltonile, kuid 2016. aastal tuli sisse väike anomaalia ning karikas rändas Nico Rosbergile, kes lõpetas seejärel karjääri. Ilmselt ei kahtle keegi, et ka tänavu võidab tiitli Hamilton, kellel on neli etappi enne hooaja lõppu koos 282 punkti, lähim jälitaja on tiimikaaslane Valtteri Bottas 197 silmaga.