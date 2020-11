Korvpallihooaja komeet Pärnu Sadam naudib varajase komplekteerimise vilju 

Pärnul jäi matšist eemale nende senise hooaja suurim täht Maxhuni, kes tõmbas hiljuti sääremarja ära. Kuigi soomlane tegi soojenduse kaasa, siis ei pandud teda mängu. Kullamäe sõnul ei soovitud riskida ja tagamängijat hoitakse kohtumisteks Tallinna Kalev/TLÜ ja Tartuga. Samuti võib ta liituda Soome koondisega.

Rannula, kes mängis Maxhuni Eestisse meelitamises võtmerolli, sõnul polnud mehe puudumine vabandus. „Tundus, et me ise väristasime. Kalevil on nii kvaliteetsed korvpallurid, et mingi taseme mängivad nad välja isegi halva rütmiga. Kokkuvõttes vabandusi pole – peame ise paremad olema,“ leidis ta.

Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula. Foto: Stanislav Moškov

„Medalite kaelariputamine on ennatlik.“

Pärnu rotatsiooni olulised lülid on vaid 18aastased Hugo Toom ja Kasper Suurorg, kes on senisel hooajal teeninud Eesti-Läti liigas keskmiselt umbes 20 minutit mänguaega. Kalev/Cramo vastu läksid nemadki alt, sest kahe peale tabati üheksast viskest vaid kaks.

„Noorte kohta ütleks, et kehakeel oli kehv,“ jätkas Rannula. „Nad ei lähe väljakule nii-öelda tapma. Pigem nauditi rohkem Saku suurhalli ja Kalev/Cramoga mängimist. Tahaks näha vihasemat olekut. See pole nii oluline, kas mõni vise läheb sisse võib mööda. Me pole ründetalendid ja seetõttu on vaja väljakule kõiki mehi võitlema. Selles osas on kõvasti juurde panna. Neli-üks [tabeli]seis on okei, aga igas mängus on probleemid, millega tegelda. Läheme edasi, põdeda pole midagi.“

Ka Kärbi sõnul oli näha, et nii vanematel kui ka noorematel atleetidel oli värin sees. „Kalev/Cramo vastu oli austus nii suur, et mõni mees ei saanud oma mängu mängitud. See võtab aega, et nad saaksid aru, et võiksime neile vastu hakata,“ ütles ta. „Nende jutt on ennatlik, kes on meile juba medaleid kaela riputanud ja öelnud, et võiksime finaalis mängida. Üritame jääda kahe jalaga maa peale.“