VÄGEV: Kregor Zirk aitas koduklubi Ungaris võidulainele 

"Päev algas väga positiivselt, kui ujusin 100 meetrit liblikat 51,57ga," kirjutas 21aastane tartlane eile õhtul oma Facebooki leheküljel. "See on minu karjääri paremuselt viies aeg (Eesti läbi aegade seitsmes). Proovisin olla kiirem esimesel otsal ning suruda vee alust osa. Jäin väga rahule. Tugevas konkurentsis lõpetasin seitsmendana."

"20 minutit pärast teateujumist startisin 400 meetri vabaujumises. Teadsin, et see ala tuleb väga raske, kuna olin juba 2 x 100 meetrit samas osas ujunud. Minu ainuke võimalus oli alustada kiirelt ning vaadata, kuidas keha vastu peab. Nii ma ka tegin, sest 200 meetri peal olin veel viiendal kohal, aga pärast seda läks päris raskeks ning lõpetasin kaheksandana. Aeg oli sellegi poolest täitsa okei - 3.46,10. See on minu karjääri paremuselt kuues resultaat."