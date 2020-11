Kultuuriminister Lukas käsipalluritele: soovime teile EM-valikmänguks edu nii mängukorraldamise kui ka mängu positiivse lõpptulemuse osas! 

"Täname teid Vabariigi Valitsusele saadetud kirja eest, milles soovite Saksamaa Käsipalliföderatsioonile erandit praegu kehtivatest COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangutest. Selgitame, et Vabariigi Valitsuse 18.08.2020 korralduse nr 282 punkti 1 kohaselt peab isik, kes on ületanud riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil, Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas. Alates 01.09.2020 võib isik lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast, kui ta täidab edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja on teinud riiki saabumise järel vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne.