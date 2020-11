VINGE TASE: Roger Federer püstitas vägeva rekordi 

Esimest korda kuulus šveitslane 20 sekka 2. aprillil 2001. Selle näitajaga on pingereas teisel kohal Jimmy Connors (917 nädalat) ja praegustest mängijatest Rafael Nadal (791).

Tuletame meelde, et 39aastane Federer on olnud karjääri jooksul ATP edetabeli tipus koguni 310 nädalat, mis on samuti rekord.