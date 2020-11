Traditsiooniline jalgpalli aastalõputurniir jääb tänavu ära 

„Eelmisel aastal osales Aastalõputurniiril 13 päeva jooksul 3958 mängijat, lisaks mitu tuhat pealtvaatajat. On selge, et koroonaviiruse leviku tingimustes toob siseruumis nii suure osalejate arvuga võistlus kaasa väga tõsised riskid,” lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. Ta lisas, et otsuse täiendav põhjus on tavapärasest hiljem lõppev ja koroonaviiruse leviku tõttu oluliselt stressirohkem hooaeg.



Jalgpalliliit ja tippliigade klubid arutasid Aastalõputurniiri korraldamisega seotud küsimusi 7. septembril toimunud dialoogkohtumistel. Toona lepiti kokku, et Premium liiga turniiri tänavu ei toimu ja kogu Aastalõputurniiri korraldamine otsustatakse koroonaviiruse levikust lähtuvalt 2. novembril.



„Loomulikult on väga kahju, et traditsiooniline sündmus ära jääb, kuid see on koroonaviiruse leviku olukorras vastutustundlik samm,” ütles Rei. Ta lisas, et korraldamise oleks teinud eriti keeruliseks see, et Tallinnasse Kalevi spordihalli tulnuks kokku rohkem kui 300 võistkonda erinevatest Eesti paikadest.