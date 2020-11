„Isegi keset seda s**ta, kus inimesed üle maailma surevad ja käib majanduslik sõda, peame tegema koostööd.“ 

Uus ajastu tõi kaasa aga uued reeglid. Koroonaviirus laastab spordimaailma igast otsast ning rallit võib julgelt nimetada kogu segaduse üheks sümboliks. Vaata, kust otsast tahad, aga MM-sarja on koroonaviiruse kiuste väga keeruline korraldada. Tänavuse hooaja graafik pöörati korduvalt pea peale ja praeguse seisuga on sõidetud vaid kuus etappi. Võrdluseks – juulis alustanud vormel 1 sarjas on sõidetud juba 13 osavõistlust. Detsembris peaks rallimootorid põrisema Monzas, kuid etapi toimumine tundub üha kahtlasem. Õnneks on veel aega ning loodetavasti ei kordu Lombardia piirkonnas kevadine eriti ränk viirusepuhang.