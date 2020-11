Talisport Mati Alaver aitas Soomes Eesti suusatiimi. Suusaliit: igasugune koostöö Mati Alaveriga on keelatud! Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 19:05 Jaga: M

Mati Alaver Foto: Tiit Tamme

Eesti Suusaliit juhib treenerite, sportlaste, toetajate ja lapsevanemate tähelepanu, et igasugune koostöö dopingu tarvitamisele kallutamise eest kriminaalkorras karistatud Mati Alaveriga on keelatud, sest see võib rikkuda ametlikult sportlase karjääri.