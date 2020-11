INTERVJUU | Aivar Rehemaa lahvatanud Alaveri skandaalist: jäin suusaliidus kellelegi ette ja mind tahetakse maha võtta 

Aivar Rehemaa Foto: Aldo Luud

Eesti suusaliit teatas esmaspäeva õhtul pressiteates, et Mati Alaver aitas korraldada 4.-25. novembrini Soomes Olosel seitsmele Aivar Rehemaa ümber koondunud AP Pro suusatiimi osalisele laagrit ja selline teguviis on keelatud. Möödunud nädalal suusaliidu tegutsemise osas teravalt sõnu võtnud Rehemaa sõnul puhuti asi suureks, sest ta on alaliidule ette jäänud.