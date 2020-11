Autoralli MM-sarja liider: võin ausalt öelda, et ei oota Monza etapi ärajätmist 

Peale Ieperi ralli ärajätmist on kalendris veel üks etapp, mis sõidetakse detsembri alguses Monzas. Martin ja Evans edestavad meeskonnakaaslasi Sébastien Ogier'd ja Julien Ingrassiat 14 punktiga, Thierry Neuville jääb liidrist maha 24 ja Ott Tänak 28 silmaga. Rallilt on maksimaalselt võimalik teenida 30 punkti. Isegi kui Ogier võtaks esikoha nii võistlusel kui powerstage'l, siis brittidele piisaks ralli teisest kohast, ilma et oleks vaja powerstage'ilt punkte.

"Olen uhke selle üle, mida oleme tänavu meeskonnana saavutanud," jätkas Martin. "Kui vaadata, et Toyota alustas hooaega kolme uue sõitjapaariga, siis töö, mida tiim on teinud, et me end koduselt ja mugavalt tunneksime, on lihtsalt uskumatu. See, kuidas oleme meeskonnana kokku hoidnud, on olnud hiilgav. Oleme enamikel rallidel saanud kaksikvõidud ja Kalle [Rovanperä] on olnud seal koos meiega."