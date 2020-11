Eestlaste must nädal: viiest Hispaania ja Itaalia kõrgliigas mängivast koondislasest pääses vaid üks platsile 

Korvpallikoondise äär Sander Raieste on viimastes mängudes Baskonia rotatsioonist välja langenud. Möödunud reedel kaotas 21aastase eestlase tööandja Euroliigas 71 : 72 Barcelonale, sealjuures mängiti viimase kolme minutiga maha 10-punktiline eduseis. Pühapäev tõi tiimile rohkem rõõmu, sest kohalikus liigas alistati võõrsil 75 : 71 Siim-Sander Vene kunagine koduklubi Gran Canaria.

Üheksast kohtumisest kuus võitnud Baskonia hoiab Hispaania liiga tabelis neljandat kohta, viie võiduga Manresa on napilt play-offi viiva kaheksanda koha piirimail. Hoo on üles saanud ka Fuenlabrada, kes kaotas liigahooaja viis esimest matši, kuid seejärel on kolmes järjestikuses mängus suutnud vastased alistada.