Diego Maradona viibib haiglaravil 

"Diegoga on kõik hästi, aga võiks olla veelgi parem," sõnas doktor Leopoldo Luque Argentina ESPNile ja lisas, et Maradonale tehakse mõned vereproovid ja uuringud.

"Minu mõte on hoida teda vähemalt kolm päeva haiglas, et tal hoitaks silma peal. Maradona on vaimselt haige ja see võib mõjutada füüsilist tervist."