Martin Himma otsustas Rehemaa laagrist loobuda: ma ei taha sellega kuidagi seotud olla 

"Ma ei taha sellega kuidagi seotud olla," sõnas Himma telefonitsi Õhtulehele. "Mu treener on ju tegelikult Kalju Ojaste ja ma treenin tema plaanide järgi, ka Olosel oleks see olnud nii."

"Ma isegi ei teadnud, et Aivar on kuidagi Matiga rääkinud või muud sellist. Polnud õrna aimugi," ütles Himma. "Järsku sain Tõnu Seililt meili. Mõtlesin, mis asja?! Ma reaalselt ei teadnud mitte midagi."

Ta lisas: "Kuna meil endal on finantsvõimalused piiratud, siis tundus Aivari tiimiga koos laagerdamine mõistlik mõte, seda enam, et lubati laagrid kinni maksta. Siiani oleme ühe ühise laagri teinud Ramsaus, mille eest pidin ise tasuma 400 eurot ja ülejäänu leidis Aivar. Nüüd läks väga halvasti, et asjad sellise pöörde võtsid."

Kuivõrd lumele oleks hädasti tarvis minna, hakkab Himma alternatiive otsima. "Ema ütles, et võib enda auto anda, et saaksin ikkagi [Olosele] minna. Ka klubi on nõus aitama ja toetama igatpidi. Usun, et leiame tekkinud olukorrale mingi lahenduse ja saan siiski lähiajal laagrisse sõita," arutles Himma.

"Olen pärast Ramsaud Eestis kõigile rääkinud, et ei jõua ära oodata, et saaks lumele ja võistelda. Endal on tunne, et sel aastal on toimunud nii suur areng. Videotest vaatan, et sõidan väga jõuliselt. Endal on väga lennukas tunne. Tahaks näha, kas suudan selle võistlustel ära realiseerida. Loodan, et suudan."