Marko Kilp suusalaagri ümber puhkenud pahandusest: kui teaksin midagi rohkemat, siis saaksin aru 

"Siiani on ohus, et võib-olla ei lähe [laagrisse]. Me ei tea, kas ja mis otsus alaliidust või antidopingust tuleb," arutles Kilp telefonitsi Õhtulehele ja lisas, et kui tänase päeva jooksul ei laeku mingit olulist informatsiooni, istub ta homme lennukisse.

Probleem on selles, et Alaver kannab dopingureeglite rikkumise tõttu spordis tegutsemise keeldu, kuid eile ilmnes, et ta aitas Rehemaal hankida Soome suusaliidust A. R. Pro suusatiimi jaoks Olosele laagrisse minekuks vajalikku kutset. Eesti Antidoping algatas täna sellega seoses ametliku menetluse.

"Ma ei oska nagu midagi arvata," kommenteeris Kilp. "Mina ei teadnud, kust see paber pärit on. Täpselt ei saagi aru. Kui keegi istub vangis ja keegi tuleb külastuspäevale, mis siis saab?"

Tema teada pole Alaver A. R. Pro suusatiimiga kuidagi muul moel seotud. "Kui teaksin midagi rohkemat, siis saaksin [probleemist] aru. Aga tolli jaoks mingi kutsepaberi leidmine... Mina ei tea, seal ta võis aidata. Ma ei tea," ütles Kilp ja kinnitas, et treenib Anatoli Šmiguni plaanide järgi.