Selgusid korvpallikoondise kandidaadid. Toijala: on klubisid, kellega meil pole õnnestunud ühendust saada 

Rahvusvahelisele alaliidule tuleb 24 mängijat üles anda 15. novembriks. Kõik esitatud kandidaadid peavad andma kaks koroonaproovi – esimese 16. ja teise 21. novembril. Alles pärast teise testi tulemusi selgub, kes reaalselt saavad Tallinna „mullist“ osa võtta.

Toijala sõnul on koondise komplekteerimine koroonaviiruse tõttu tavapärasest keerulisem. „Mitmed meie mängijad on riikides, kus olukord on väga keeruline. Peame sisuliselt viimase hetkeni olema valmis ootamatusteks. Hetkel hoiame valikus ka Kerr Kriisa ja Mikk Jurkatamme, kuid suure tõenäosusega nad koondisega liituda ei saa. Meil peab olema nii plaan B kui C,“ sõnas Toijala pressiteate vahendusel.

Soomlane tõdes, et suhtlus välisklubidega pole olnud kõige sujuvam. „On klubisid, kellega pole meil õnnestunud veel ühendust saada. Tegemist on uudse olukorraga – FIBA regulatsioonide järgi peavad klubid mängijaid koondisesse lubama, kuid alati on viise, kuidas nendest kõrvale hiilida. Hetkel tundub, et tippklubid on pigem ettevaatlikud.“

Vigastustega on praegu kimpus nii Siim-Sander Vene, Rauno Nurger, Janari Jõesaar kui ka Maik-Kalev Kotsar. Toijala usub, et novembri lõpuks on kõik neli meest siiski löögivalmis.

Esmakordselt on kandidaatide hulgas Tartu Ülikool Maks & Mooritsa mängumehed Hendrik Eelmäe ja Robin Kivi. „Nad on sel hooajal näidanud end heast küljest. Mõlemad on füüsiliselt heas vormis ja tegutsevad väljakul enesekindlalt,“ kommenteeris Toijala, kelle sõnul jälgib ta igapäevaselt ka madalamates liigades pallivaid mängijaid.

Eesti koondise kandidaadid eelseisvateks EM-valikmängudeks: