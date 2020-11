Eesti koondise homne vastane pidi loobuma mitmest mängijast 

EM-valikturniiril osaleb 32 meeskonda, kes jagatud kaheksasse alagruppi. Finaalturniirile saavad kaheksa alagrupi kaks esimest ning lisaks neli paremat kolmanda koha saavutanud koondist. Eestiga koos kuuluvad 2. alagruppi peale Austria veel ka Saksamaa ning Bosnia ja Hertsegoviina.

„Meil on alagrupis kolm väga tugevat vastast ja esimene test Austria vastu saab kohe olema kõva kogemus. Pärast jaanuari pole me meeskonda kokku saanud, aga sama mure on teistelgi koondistel. Esimene treening Tallinnas kulus meeldetuletamisele, kuid teises trennis toimis kõik juba hästi,“ sõnas Grazis maandunud koondise peatreener Thomas Sivertsson käsipalliliidu kodulehe vahendusel.

„Tähtis on, et kõik 16 mängijat on terved ja meeskonnavaim on väga hea. Nüüd on meil Grazis veel kaks harjutuskorda ja loomulikult on palju, mida vaja läbi mängida või arvestada. Samas ei kavatse me üle töötada, sest meeskonnas peab säilima ka värskus ning pallurid peavad püsima terved,“ selgitas Sivertsson.

Eesti koondise 16 mängija hulgast on puudu mitmed olulised mehed. Venemaalt ei ole koondisega ühinenud Dener Jaanimaa, Saksamaal mängivatest palluritest on puudu Mait Patrail ja Karl Roosna ning Prantsusmaalt Jürgen Rooba. Vigastatute nimekirjas on teiste seas kogenud väravavaht Eston Varusk ja vasakäär Henri Sillaste.

„Lisaks eelmainitutele jäävad eemale ka Rootsis pallivad Hendrik Varul – kelle õlg pole veel sada protsenti terve – ning Robin Oberg. Aga midagi pole teha, maailm on pea peale keeratud ja peame iga olukorraga kohanema. Tänasel koondise koosseisul on minu täielik usaldus ja kui juba platsile astume, siis tahame võita,“ sõnas peatreener Sivertsson paar päeva tagasi.

Sarnaselt Eestiga koges Austriagi suure tagasilöögi. Kui meeskonna suurima staari, THW Kieli tagamängija Nikola Bilyki puudumine põlvevigastuse tõttu oli varem teada, siis viimasel hetkel tuli asendada veel seitse olulist pallurit. Neist viis Saksamaa klubidest ja üks Ateena AEK-ist ning teiste seas jääb eemale ka Bundesligas üle 2200 värava visanud Robert Weber.