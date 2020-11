Ajutise võistluskeelu teeninud Rehemaa: alates homsest palkan endale ühe Eesti tippadvokaadi 

Suvel kandideeris Rehemaa Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreeneriks, aga kui amet määrati Jaanus Teppanile, moodustas Rehemaa oma klubi A.R Pro Ski Team, kuhu ta koondas kohalikud suusatipud. Sel nädalal soovis tiimijuht viia oma hoolealused (Marko Kilp, Karl Sebastjan Dremljuga, Johanna Udras, Steve Vahi, Kaarel Kasper Kõrge, Martin Himma ja Margaret Peterson) laagrisse Soome Olosele. Selleks, et Eesti suusatajad saaksid laagriloa võimalikult varakult, pöördus Rehemaa dopinguvahendamise tõttu kriminaalkorras karistatud suusatreeneri Mati Alaveri poole.



„Küsisin ja uurisin Mati Alaveri käest võimalust, et saada seda läbi Soome suusaliidu. Ma ei osanud ette näha, et kutse saamine on kuritegu. See on tõesti minu viga. Lasin tal uurida, et kas meil oleks kuidagi võimalik saada ametlik kutse ja see oli kahe päeva pärast minu postkastis. Seal see asi lõppes ja ma ei osanud näha, et kus on probleem. Tuleb välja, et see on täna kuritegu,“ rääkis Rehemaa eile Õhtulehele.