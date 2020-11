Tänak järgmise hooaja kohta: imelik, et WRC sarjas endiselt järgmise aasta kalendrit planeeritakse 

WRC-sarjas on sel hooajal hetkel sõidetud viis etappi, kavas on veel viimane ralli Itaalias Monzas. Värskelt jäeti ära Belgias toimuma pidanud Ipresi ralli ning koroonaviiruse tõttu on kogu rallikalender olnud terve hooaja jooksul suurtes muutustes.

Eestlasest maailmameistriga nõustus ka Hyundai rallitiimi pealik Andrea Adamo, kes pole üldse kindel selles, mis järgmise aasta rallikalendrist saab. „Isegi keset seda s**ta, kus inimesed üle maailma surevad ja käib majanduslik sõda, peame tegema koostööd. Kui mult küsitakse, kas olen kalendriga rahul, siis vastan: „Millise kuradi kalendriga?“ Meil on mingid kuupäevad. Aga Monte Carlo? Olete ikka kindlad? Praegu on see punane ala. Millest me üldse räägime?“ pole Adamo üldse kindel, kas järgmine hooaeg algab Monte Carlos ja mis sellest üleüldse saab.