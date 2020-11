Jalgrattasport „Ikka on oht, et tuleb külajoodik, sõidab otsa ja ongi kõik. Kunagi ei tea…“ Eigo Kaljurand , täna, 22:00 Jaga: M

VANAD VÕITLUSKAASLASED: Jaan Kirsipuu (vasakul) ja Lauri Aus sattusid sajandi alguses 13 kuu jooksul liiklusõnnetustesse, milles viimane hukkus. Praegused tippratturid tõdevad, et nendega arvestatakse liikluses märgatavalt rohkem. Foto: Lembit Peegel

Kolmapäeval saanuks 50aastaseks jalgrattur Lauri Aus, kes hukkus 2003. aastal kokkupõrkes 2,43promillises joobes juhi autoga. Vaid 13 kuud hiljem sattusid Harjumaal liiklusõnnetusse Ateena olümpialt naasnud Janek Tombak ja Jaan Kirsipuu, kellest viimane tõdes toona, et Eesti teedel valitsev olukord on lootusetu. Ratturite sõnul on praegu olukord märgatavalt parem, kuid ohtlikest situatsioonidest pole siiani pääsu.