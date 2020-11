Diego Maradona käis ajuoperatsioonil 

"Saime vereklomid edukalt evakueerida ja Diego talus operatsiooni väga hästi," ütles Maradona neurokirurg Leopoldo Luque USA spordiportaaile ESPN. Meest vaevavad subduraalsed hematoomid, mis on ajutrauma tagajärjel tekkinud vereklombid ehk trombid ajus.

"Diego olukord on kontrolli all," lisas Luque, kes rääkis ajakirjanikega väljaspool Buenos Airese Olivose kliinikut. "Tema haiglast pääsemine sõltub edasistest arengutest. Tema seis peale operatsiooni on paljutõotav."