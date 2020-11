20 treeneriks õppivat tudengit pälvis 3600eurose stipendiumi 

Spordikoolituse- ja teabe sihtasutuse juhi Toomas Tõnise sõnul on tulevase treeneri stipendiumi eesmärk aidata kaasa uue põlvkonna treenerite kujunemisele. "Eesti spordi edukus sõltub teotahtelistest treeneritest ja iga lisanduv särasilmne treener tähendab uusi harrastajaid ja uut spordi edu. Meie ülesanne on neid sellel teel toetada," ütles Tõnise EOK pressiteate vahendusel.

2016. aasta olümpiamängudel maratonis võistelnud Liina Luik tõi essees välja, et tema kogemused on väga suuresti abiks olemaks hea või veel parem treener. Luik on treenerikutset praegu omandamas. "Olümpiasportlased saavad olla vähesed maailmas ning neid kogemusi oleks mul väga tore edasi anda ka lastele, noortele ja täiskasvanud tublidele harrastajatele ja sportlastele. Olümpiasportlasena on mul lootust rohkem meelitada lapsi ennast mulle järele jooksma, sest usun, et head eeskujud on just need, kes sütitavad ka ise proovima, harjutama, treenima, uskuma ja püüdlema tervema ja aktiivsema mina poole," kirjutas Tartu Ülikoolis õppiv Luik.

Oma sportlaskarjäärist saadud kogemust tahab edasi anda ka 5. kutsetasemega ujumistreener Katriin Kersa, kes soovib spordipisikuga nakatada järgmisi põlvkondi. "Treeneritöö ei ole kindlasti nagu iga tavaline kellast kellani töö, see on rohkem nagu elu, mis ei sõltu ei kellast ega päevast, vaid vajab pidevat tegelemist, et oleks arengut. Treenerina olen ma samal ajal õpetaja, kokk, autojuht, psühholoog ja ka parim sõber, kui vaja. Ei ole võimalik teha seda tööd nii, et ei oleks hingega asja juures," märkis Tartu Ülikoolis tudeeriv Kersa.

Tartu Ülikoolis õppiv 5. kutsetasemega maadlustreener Anette Traks kirjutas, et maadlus on maagiline ning seda kõigi jaoks. Tänavu suvel asutas ta koos oma treeneri Jarek Lätiga Tartus uue maadlusklubi Lurich. "Ma tahaksin olla tuleviku innovaator. Maadlus ei ole tüdrukute seas just populaarne spordiala. Mulle väga meeldib poisse treenida, kuid üheks suureks unistuseks on populariseerida maadlust vastassugupoole seas nii, et tekiks motiveeritud ja aktiivne tüdrukute maadlusgrupp. Esimesed sammud selleks on tehtud ning üha rohkem tüdrukuid lisandub treeningutele. Ei ole olemas meeste ja naiste alasid, vaid on ühine sport, kus igaüks saab olla tema ise. Kõige tähtsam on armastus spordi vastu," kirjutas Traks.

3600-eurose tulevase treeneri stipendiumi pälvisid:

Alvar Johannes Alev, Tartu Ülikool, murdmaasuusatamine

Annabel Huik, Tartu Ülikool, võrkpall

Airike Kapp, Tallinna Ülikool, kergejõustik

Anette Kasemets, Tartu Ülikool, murdmaasuusatamine

Karleen Kersa, Tallinna Ülikool, ujumine

Katriin Kersa, Tartu Ülikool, ujumine

Kristiina Kresmer, Tartu Ülikool, murdmaasuusatamine

Helger Kuusik, Tartu Ülikool, jalgpall

Marcus Lauri, Tallinna Ülikool, personaaltreener

Liina Luik, Tallinna Ülikool, kergejõustik

Ranno Maasikmets, Tallinna Ülikool, lumelauasport

Erki Mitman, Tallinna Ülikool, kergejõustik

Kirsti Mäesepp, Tallinna Ülikool, ujumine

Kirke Pollisinski, Tartu Ülikool, saalihoki

Emily Raudkepp, Tartu Ülikool, orienteerumine

Margaret Rodchenkova, Tallinna Ülikool, iluvõimlemine

Henry Räppo, Tartu Ülikool, triatlon

Kätri-Avelin Säärits, Tartu Ülikool, maadlus

Ott Tootsi, Tallinna Ülikool, jäähoki

Anette Traks, Tartu Ülikool, maadlus