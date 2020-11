TARTLASTE OOTAMATU PARAADALA: kuidas on Taaralinnast kujunenud Eesti sulgpallikants? 

Pronksi võitnud tiimi puhul väärib märkimist, et viiest koondislasest kolm, Catlyn Kruus, Ramona Üprus ja Tauri Kilk, treenivad Tartus; üks, Oskar Männik, Taaralinna külje all Nõos ning vaid Mario Kirisma on Tallinna sulgpallikeskuse kasvandik.