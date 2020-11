Räim veidrast päevast: ratturid olnuks nagu Playstationi mängus 

204 km pikkuse etapi võitis belglane Tim Wellens (Lotto Soudal), kellele Räim kaotas finišis 11.27 ning 137. kohal lõpetanud Martin Laas (Bora-hansgrohe) 12.02.

"Hull päev. Ülesanne oli Dan Martinit kaitsta ja üldiselt ei pidanud me äraminekutesse nina toppima, ainult siis kui ette satub 25-30 meest. Sel juhul pidime valvsad olema," kirjeldas Räim oma Facebooki lehel etapi kulgu.

"Normaalne stsenaarium oleks välja näinud sellisena: alguses mõned rünnakud ja siis saab umbes 10-20liikmeline grupp eest ära ja asi korras. Reaalsus oli see, et esimesed 60 km pandi põhjagaasiga.

[Üldliidri Primož] Roglici tiim võttis alguses tempo tegemise enda peale, pigem soovisid nad kergemat päeva ja võisid lasta jooksikud üsna kaugele, aga Astanal oli teine plaan ja nad hakkasid pedaale talluma.

Umbes tund aega nad üritasid, aga vahe ei vähenenud. Ma ei saanudki aru, kuidas nad üldse arvasid, et suudavad selle asja kokku tõmmata. Vaadaku lihtsalt paberile ja mehi, kes ees on. Suhteliselt ebareaalne. Niisiis nemad lõpetasid töötamise ära ja siis avastas Direct Energie, et nüüd võiks hakata ees tõmbama. Tekkis küsimus, kelle jaoks? Ma tõesti ei mõistnud seda. Mees, kelle jaoks nad töötasid, lõpetas 41. kohal...

Kuna päris paljud maksid lõivu ebareaalse esimese pooleteise tunni eest, siis oli näha, et punt on väsinud. Sealhulgas ka mina! Üritasin enne viimast tõusu moodi asja Dani ette aidata ja see ka õnnestus. Eks ta oleks ise ka hakkama saanud, aga vähemalt sain veidi panustada ja siis juba viimased 25 km grupettoga vaikselt finišisse veereda.