Suri hokimängija, kelle karjäär kestis vaid 11 sekundit, kuid elutöö kestab edasi 

Tema suurimaks sooviks oli samas, et keegi teda ei haletseks. "Olen 45aastane ja tean, et see on veel noor iga, kuid ma tunnen end vanana. Kui elad 25 aastat ratastoolis, siis sa kulud. Kuid mul on olnud õnne, et kõik inimesed, kes on mind aidanud, on jätkuvalt minuga. On palju inimesi, kes on minust tunduvalt halvemas seisus ja ma tahan neid aidata," rääkis Roy.