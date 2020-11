Andres Must | Spordiajakirjanike vildakad ootused 

Vaher ütleb oma Facebooki kontol: „Sõna ja mõtte vabadus on mulle ajakirjanduse tegemise ja tarbimise juures alati olnud esimene käimalükkav või eemaletõukav jõud. On ka nüüd, kui kirjutan nö hobikorras. […] Küll on mul äärmiselt kahju, et EJLi häälekandja ei lähtu praegusel keerulisel ajal sõna ja mõtte vabadusest ning diskussiooni loomise positiivsetest mõjudest.“