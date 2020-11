Zopp ja Raisma langesid kodusel ITF-turniiril konkurentsist juba avaringis 

Jürgen Zopp (ATP 549.) kohtus Läti tulevikulootuse Karlis Ozolinšiga (ATP 1089.). Esimene sett möödus enam-jaolt Zoppi dikteerimisel, tal õnnestus neljandas geimis murda lätlase palling ja enam ta seda edu käest ei andnud – 6:3. Zopp servis kindlamalt ja suurim vahe oli teiselt servilt võidetud punktides (67%-36%). Zopp realiseeris neljast murdepallist ühe, samas kui Ozolinšil need sootuks puudusid. Kuid juba esimese seti kahes viimases oma servigeimis leidis lätlane mängurütmi ja võis arvata, et teises setis läheb võitlus tihedamaks. Vastupidiselt avasetile teenis lätlane nüüd suure hulga murdepalle (9) eestlase kolme vastu. Vaatamata nende suurele hulgale sai murdega hakkama vaid korra just lätlane, millest piisas teise seti võitmiseks – 6:3, vahendas tennis.ee.