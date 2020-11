Ott Tänak kurjustas kõrgete bossidega: see ei tundu väga tark viis asjade ajamiseks 

2022. aasta WRC esimeste hübriidautode testimine pidi algama järgmise aasta jaanuaris. Kuna hübriidtehnoloogia tarnimises tekkis viivitus, lükkas FIA testimise alguse veebruarikuusse. Hyundai sõitjale Ott Tänakule see otsus ei meeldi. „FIA poolt vaadatuna on see keeruline olukord. Tundub, et need asjad on jäetud liiga hilja peale ja nüüd tuleb kõigega hakkama saada väga väikese ajaraami jooksul. Ei tundu, et see oleks väga tark viis asjade ajamiseks,“ rääkis Tänak portaalile Dirtfish. „Mul pole selles osas väga palju öelda, sest see mäng käib kõrgemal tasemel, aga tundub, et hakkame ajaga võidu jooksma.“

Samal teemal Tänak järgmise hooaja kohta: imelik, et WRC sarjas endiselt järgmise aasta kalendrit planeeritakse 3. november 2020, 19:29 Ott Tänak käis Laitses noori talente innustamas 2. november 2020, 15:45 Mainekas ralliportaal uuris Tänakult sedagi, kuidas talle kogu hübriidtehnoloogia ajaraamastik tundub. „Ärge unustage, et me ei pea ainult hübriidi testima, vaid lisaks ka alusraami. Nende autode puhul on kõik uus. Hea küll, mootor on enam-vähem sama, aga šassii ja kõik muud asjad mitte. Eelmistelt autodelt ei võta me midagi kaasa. Alustame puhtalt lehelt ja lühikese aja jooksul on veel palju asju, mis on vaja ära teha,“ andis Tänak mõista, et tööd on palju.