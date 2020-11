LeBron James palus abi mõrvajuhtumi uurimiseks 

Kõmuportaal TMZ vahendas, et Clevelandi telekanali News 5 andmetel leiti esmaspäeval Akronist surnuna 37aastane Ericka Weems. Naise peast leiti kuuliauk. Hukkunud naise näol on tegemist Brandon Weemsi õega, mistõttu puudutas tragöödia ka korvpallur LeBron Jamesi.

Nimelt on Weems ja James lapsepõlvesõbrad ja üles kasvasid nad just Akronis. Hetkel on Weems Jamesi endise koduklubi Cleveland Cavaliersi skautimise juht.