Selgus uut informatsiooni ajuoperatsioonist paraneva Maradona kohta 

Maradona isiklik arst Leopold Luque sõnas täna, et endise Argentina vutiässa tervis on tõusuteel. „Taastumine läheb väga hästi,“ vahendas Luque’ sõnu Reuters. „Ta tahab juba väga lahkuda, ta tunneb, et on kojuminekuks valmis. Ta suudab kõndida, vastab mulle ja on igati selge peaga.“