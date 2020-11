Levadia määrati isolatsiooni, mäng Legioniga lükkub koondisepausi ajale 

„Praeguse seisuga on Terviseamet määranud FCI Levadia esindusmeeskonna isolatsiooni kuni järgmise esmaspäevani, mis tähendab, et jalgpalliliit lükkas laupäevale määratud Premium liiga 27. vooru kohtumise Tallinna JK Legion – Tallinna FCI Levadia edasi 14. novembrile,“ selgitas olukorda Soccernet.ee -le jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.

Kõik teised Levadia mängijad ja treenerid andsid üleeile kell 14 ja eile hommikul kell 8 koroonaviiruse proovi. Mõlema testimise kõik proovid olid negatiivsed, aga sellest hoolimata jäeti ära eile toimuma pidanud Levadia ja Flora mäng. „Kohtumine lükati edasi, sest Levadia mängijad on lähikontaktsed ja koroonaviirusel on peiteaeg. Peiteaeg tähendab, et kuigi eile ja täna olid proovid negatiivsed, võib haigestumine lähipäevadel tekkida. Sellise olukorra elas tänavu läbi näiteks Nõmme Kalju meeskond,“ selgitas eile jalgpalliliit.