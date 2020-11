Koondisemängudest eemale jääv Patrail: kahju, et Euroopa alaliit lubas praegu mängudel toimuda 

„Äärtel pole Saksamaa kaitses sama hea, nii et ilmselt võiks võimalusi sealt otsida. Rünnakul on sakslased ohtlikud ja seda igalt positsioonilt. Näiteks vasaksisemine Julius Kühn pommitab sarnaselt Karl Toomile väga võimsalt. Aga loodan, et Eesti võitleb ja kuna tegu on Saksamaa populaarsuselt teise spordialaga, on mängu auditoorium suur ning hea võimalus ennast tippliigade klubidele näidata,“ arvas Põlva Serviti kasvandik.