Zirk sai end päeva lõpuks soojaks, eestlase koduklubi hoiab rahvusvahelisel ujumisliigal esikohta 

Zirk kirjutas oma sotsiaalmeedias, et päev algas raskelt. „ Minu tiimi jaoks oli esimene kord kui pidime võistlema kell 10 hommikul ja seda oli ka kohe tunda ujulas. Üleüldine energia oli madal ning tundsin ka ise natuke, et mul oli raskem käima saada kui muidu, aga õnneks ei midagi hullu,“ vahendas Zirk Facebooki lehe kaudu.

Esimeses stardis ujus eestlane oma tiimi eest 100 m liblikat ja sai kuuenda koha. „Esimeses stardis ujusin 100m liblikat, mille lõpetasin ajaga 51,97. See tulemus andis mulle kuuenda koha ning see oli minu kümnes kord seda ala ujuda alla 52 sekundi. Sellise saavutuseni pole ükski eestlane veel jõudnud,“ kirjutas Zirk.

„Peale teateujumist oli mul aega ligi 25 minutit, et panna ennast valmis 400m vabaltujumiseks. Sarnaselt eelmisele kohtumisele üritasin kasu võtta enda konkurentidest ning nii ma ka tegin. Hoidsin enamik distantsist enda kõrval ujunud Zane Grothest hammastega kinni kuid kahjuks olin sunnitud temast lahti laskma umbes 300m peal. Lõpetasin võistluse viiendana ajaga 3.43,78, mis on minu karjääri paremuselt kolmas resultaat. Tundub, et sain päeva kolmandaks stardiks ennast soojaks,“ kirjutas Zirk.