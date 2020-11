Spordivaria Raskest haigusest taastunud Ott Kiivikas: Eesti meistrivõistlustel tekkis lava taga mõte, et äkki võiks veel võistelda! Deivil Tserp , täna, 22:00 Jaga: M

TÖÖHOOS: Ott Kiivikasel on praegu koolitusi rohkem kui kunagi varem. Foto: Martin Ahven

Eesti kulturismi grand old man Ott Kiivikas teatas esimese koroonalaine kõige karmimal ajal sotsiaalmeedia kaudu, et ta lamab haiglas. Arstid diagnoosisid 42aastasel sportlasel kahepoolse kopsupõletiku ja kopsuarteri trombemboolia, mis on päris paljud teise ilma viinud. Nüüd lõpeb Kiivikasel järelravi, mille jooksul on ta iga päev võtnud ühe tableti verevedeldajat.