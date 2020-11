VIDEO | Euroopa Liiga: Villarreali töötajad tegid üleujutatud staadioniga imet, Kane jõudis uhke tähiseni 

Tegu oli Milani hooaja esimese kaotusega. Serie As on neil tabelis viis võitu ja üks viik, Euroopa liigas olid nad võitnud kaks esimest kohtumist. H-alagrupis on Lillel kirjas nüüd 7, Milanil 6, Praha Spartal 3 ja Glasgow Celticul 1 silm.