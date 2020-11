Monza WRC-etapi korraldajad avalikustasid võistlustrassi 

Kuigi Monza etapp on WRC-sarja jaoks uus võistlus, siis rahvusvahelises rallikalendris on too alates 1978. aastast. Oktoobri esimeses pooles kinnitati nad ametlikult tänavuse hooaja viimaseks etapiks, kus selgub tänavune maailmameister nii sõitjate kui tootjate arvestuses.

Ralli algab neljapäeval, 3. detsembril, kui õhtul sõidetakse lühike 2-kilomeetrine "Monza King of Show" kiiruskatse. Tavapäraselt on see olnud sealse rallisõu viimane sõit, kirjutab DirtFish.

Reedel sõidetakse viis kiiruskatset. Kahel korral tullakse asfaldile 13,2- ja 16-kilomeetristel kiiruskatsetel, lisaks sõidetakse läbi 10-kilomeetrine rada.

Enamik Monza Rally kilometraaži läbitakse laupäeval, kui etapp lahkub vormel 1 ringrajalt. DirtFishi sõnul lootsid ürituse korraldajad, et ralli peetakse ainult Monzas, kuid praeguse seisuga sõidetakse kuus kiiruskatset Bergamost põhja pool Alpide jalamil. See on ralli peakorterist umbes tunniajase autosõidu kaugel.

Laupäeva alustatakse hommikul kell kaheksa Selvino kiiruskatsega, kus tuleb läbida 26,4 kilomeetrit. Õhtu lõpetatakse taaskord Monza ringraja ümbruses. Pühapäeval on kavas kolm lühemat kiiruskatset, kokku läbivad rallisõitjad 239 kilomeetrit.